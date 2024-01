Tecnologia Inteligência artificial da Apple deve focar em iPhone e pode ser lançada em breve, diz analista

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2024

Empresa californiana já comprou 21 startups voltadas para inteligência artificial.

A Apple é uma das grandes empresas de tecnologia que ainda falou pouco sobre inteligência artificial (IA) — mesmo diante do estouro do ChatGPT, da OpenAI, e de anúncios de ferramentas no setor por suas rivais — mas o silêncio pode acabar em breve. De acordo com um levantamento do Pitchbook, site que reúne dados de startups, a empresa californiana está fazendo uma pequena coleção de companhias voltadas para IA em seu portfólio.

O site afirma que desde o começo de 2017, a Apple já comprou 21 startups de inteligência artificial, mais do que qualquer outra empresa de tecnologia, e tem aumentado o número de vagas na área, principalmente relacionada a aprendizado profundo de máquina, importante para o desenvolvimento de IAs generativas.

Próxima geração

Depois da Samsumg lançar sua nova linha de smartphones com recursos de inteligência artificial, a Apple está aumentando seus recursos de IA, fazendo uma série de aquisições, contratações de pessoal e atualizações de hardware projetadas para levar a nova tecnologia à sua próxima geração de iPhones, informa o Financial Times.

Segundo especialistas, o foco para esses produtos estaria, agora, na resolução de problemas para que esses softwares possam funcionar nos smartphones.

“Eles estão se preparando para fazer algumas fusões e aquisições significativas”, disse Daniel Ives, da consultoria Wedbush Securities, ao Financial Times. “Eu ficaria chocado se eles não fizessem um negócio considerável este ano, porque há uma corrida armamentista de IA em andamento, e a Apple não vai ficar de fora”.

Outro indício do movimento da Apple é que quase metade das ofertas de emprego de IA da empresa agora inclui o termo “Deep Learning”, que se refere aos algoritmos que alimentam a IA generativa, de acordo com recente pesquisa do Morgan Stanley, a qual o FT teve acesso. Uma das contratações foi a do principal executivo de IA do Google, John Giannandrea, em 2018.

Novos chips

A Apple também revelou novos chips com mais recursos para executar IA generativa. A empresa informou que seu processador M3 Max para o MacBook, anunciado em outubro, “desbloqueia fluxos de trabalho que antes não eram possíveis em um laptop”, como desenvolvedores de IA que trabalham com bilhões de parâmetros de dados.

Já o chip S9 para as novas versões do Apple Watch, diz o jornal britânico, permite que a Siri acesse e registre dados sem se conectar à internet, enquanto o chip A17 Pro, do iPhone 15, tem um mecanismo neural que, segundo a empresa, é duas vezes mais rápido do que as gerações anteriores.

Expectativa

De acordo com o FT, a expectativa é que a fabricante do iPhone revele seu mais recente sistema operacional, o iOS 18, em sua Conferência Mundial de Desenvolvedores, que normalmente é realizada em junho. Analistas do Morgan Stanley esperam que o novo software seja voltado para habilitar a IA generativa.

Por enquanto, a Apple tem se mantido em mistério sobre o que está desenvolvendo ou quando uma IA própria deverá chegar ao mercado. No ano passado, o presidente da empresa, Tim Cook, disse apenas que tem olhado para o assunto e que a Apple está investindo em criar uma tecnologia sustentável em relação à IA.

