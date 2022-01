Inter Inter acerta com Bustos e assina pré-contrato com o lateral-direito argentino

Por Andrei Severo * | 24 de janeiro de 2022

Bustos é considerado um dos melhores laterais-direitos do futebol sul-americano Foto: Divulgação / Independiente Foto: Divulgação / Independiente

Buscando novos reforços, o colorado acertou um grande reforço para a temporada 2022. Após vencer concorrências com o River Plate, Inter concretizou o negócio com o representante de Fabricio Bustos e o lateral-direito assinou um pré-contrato com o clube gaúcho.

Em tese, Bustos será jogador do Inter a partir do dia 1º de julho, quando seu contrato termina junto ao Independiente no dia 30 de junho. A direção colorada tenta uma liberação imediata do jogador. Porém, a dívida de R$ 5,7 milhões com o clube argentino ainda pela transferência de Victor Cuesta, em 2017, deve ser um dificultador.

Na última temporada, Bustos atuou em 45 partidas com a camisa do Independiente. Foram dois gols e três assistências. O jogador de 25 anos também tem passagens pela Seleção Argentina, e é considerado um dos melhores atletas em sua posição no futebol sul-americano.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

