Por Andrei Severo * | 24 de janeiro de 2022

Atacante chega com moral após ser peça importante na campanha do Fortaleza, junto com Vojvoda, em 2021 Foto: Divulgação / S. C. Internacional Foto: Divulgação / S. C. Internacional

No início da tarde desta segunda-feira (24), o Inter anunciou a contratação de David. O atacante que esteve no Fortaleza desde 2020, assina com o colorado até o final de 2025. Conforme apurado pela reportagem da Rádio Grenal, colorado desembolsou R$ 10,85 milhões por 45% do passe do atleta e pagará um pouco mais da metade do valor à vista.

David estava em Porto Alegre desde a última segunda-feira passada (17), porém, após um erro na troca de documentações entre o Fortaleza e o Inter, acabou atrasando o anúncio oficial por parte do clube gaúcho. Durante a semana, por ainda não ser jogador do colorado, o atacante ficou treinando em separado do grupo de jogadores no CT Parque Gigante.

No Fortaleza, David balançou as redes 25 vezes e deu 12 assistências em duas temporadas. Em 2021, o jogador marcou 13 tentos e deu outros seis passes para gols, sendo peça importante na campanha histórica do clube nordestino no Campeonato Brasileiro, comandando por Juan Pablo Vojvoda.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

