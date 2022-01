Inter Fiorentina entra de vez no negócio por Yuri Alberto e pode cobrir oferta do Zenit

Por Andrei Severo * | 24 de janeiro de 2022

Yuri Alberto está muito próximo de acertar sua ida para o futebol do exterior Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Após o Zenit dar sinal positivo para pedida do Inter, os russos agora tem uma forte concorrência no negócio por Yuri Alberto. A Fiorentina entrou de vez na disputa pelo atacante colorado e pode cobrir os 20 milhões de euros oferecidos anteriormente.

O clube italiano já abriu conversas com o Inter também e pode apresentar uma proposta oficial nos próximos dias. A expectativa no ambiente colorado é a concretização do negócio. Ainda não se sabe sobre a possibilidade de Yuri permanecer em Porto Alegre até a metade do ano, ou se transferiria imediatamente para o novo clube.

A venda de Yuri Alberto, além de dar estofo financeiro, o valor também será considerado histórico. Isso porque os 20 milhões de euros (cerca de R$ 123 milhões na atual cotação) ultrapassaria os R$ 62 milhões da transferência de Oscar, quando foi para o Chelsea-ING, em 2012.

Com esta venda sendo oficializada, o atacante colorado ficará na 2ª colocação de maiores vendas da história do Rio Grande do Sul, apenas atrás de Arthur, ex-Grêmio, que foi vendido para o Barcelona, em 2018, por 30 milhões de euros.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

