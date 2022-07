Heitor começou o jogo com o São Paulo como titular e deixou o gramado aos 36 minutos do segundo tempo. O garoto de 21 anos iniciou a temporada no time, mas perdeu espaço com a contratação de Bustos. Recentemente, renovou com o clube gaúcho até o final de 2024. No começo do ano, já tinha estendido o vínculo. À época, até o término de 2023.

A provável saída de Heitor não deve ser a única. O lateral-esquerdo Moisés negocia com o CSKA, da Rússia, embora deva jogar ainda na próxima rodada, e o meia Boschilia tem conversas com o Cruzeiro.

Heitor tem recebido oportunidades enquanto o argentino se recupera de lesão muscular na coxa direita. Só não atuou na goleada por 4 a 1 para o Colo-Colo, quando o camisa 16 atuou no sacrifício para ajudar o time a classificar às quartas de final da Sul-Americana.