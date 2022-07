Inter Ex-Inter, Wesley Moraes é anunciado pelo Levante, da segunda divisão da Espanha

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Atleta deixou o Colorado com apenas 2 gols marcados em 21 jogos. Foto: Divulgação / Levante Foto: Divulgação / Levante

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Centroavante chegou à Espanha e foi anunciado pelo Levante, clube que disputa a segunda divisão do Campeonato Espanhol. Jogador deixou o Inter após curta passagem, apenas 2 gols marcados e muitas críticas por parte da torcida e setores da imprensa.

Wesley Moraes chegou ao Colorado por empréstimo no início desta temporada. Passe do jogador pertence ao Aston Villa, da Inglaterra, e vínculo de empréstimo com o clube gaúcho está sendo repassado ao time espanhol. Internacional alivia significativamente a folha salarial, e pode investir em um outro nome para a função.

Atacante fez 21 jogos pelo clube, com apenas 2 gols marcados. O primeiro na estreia contra o União Frederiquense, de pênalti, e o segundo diante o 9 de octubre, no Equador. Das 21 partidas com a camisa colorada, Wesley foi titular em 12, e entrou durante a partida em outras 9.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter