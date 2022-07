Inter Inter volta a ter 100 mil sócios ativos

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2022

O clube alcançou a marca nesta quinta-feira (21) Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

O Inter confirmou, após lançar um novo posicionamento de marca durante a semana, que chegou a marca de 100 mil matrículas ativas no seu quadro social. Como estratégia para alcançar a marca, na última segunda (18), o Colorado iniciou a campanha “Vivo em Ti”. Na quarta (20), foi a vez de a torcida conhecer o projeto do Inter T-Rex, time de e-Sports que vai atuar no mundo dos games.

O presidente Alessandro Barcellos se manifestou sobre marca relevante para o clube: “É um momento de retomada depois de um longo período de portões fechados e a volta do público. Diante de toda as dificuldades econômicas encontradas hoje em nossa sociedade, tentamos de alguma maneira trazer o torcedor de volta ao quadro de sócios com valores acessíveis e principalmente ações de aproximação com nosso público. O Internacional sempre esteve no pioneirismo quando se fala em sócio-torcedor, e queremos que esse momento atual de consolidação seja mais uma etapa dentro da nossa história”

