Mano Menezes saiu um “pouco chateado” do Beira-Rio após o movimentado 3 a 3 entre Inter e São Paulo, na noite desta quarta-feira, pela 18ª rodada do Brasileirão. O treinador admitiu que a equipe deixou escapar a vitória e prometeu cobranças por conta dos erros defensivos, apesar de compartilhar da visão dos times terem protagonizado um “grande jogo”.

O Colorado esteve à frente do marcador em três oportunidades, mas não conseguiu administrar a vantagem construída. Pedro Henrique duas vezes e Edenilson, de pênalti, marcaram para os gaúchos, enquanto Nikão duas vezes e Luciano igualaram o escore.

O tropeço diante do torcedor resultou em perda de posições na tabela de classificação. Mesmo com a rodada incompleta, o Colorado, que chegou a ser vice-líder enquanto vencia, sabe que permanecerá na 6ª posição.

“Primeiro, dizer que achamos um grande jogo, um 3 a 3 com mais duas chances para cada lado. Jogo bom. Um pouco chateado por sair três vezes com a vantagem. Você tem que saber aproveitar, ser maduro para saber aproveitar. Deixamos escapar por três vezes a vitoria que começamos a construir. Temos que saber reconhecer a qualidade do adversário, um trabalho bem formatado. A gente sai com sentimento de deixar escapar a vitória” disse Mano Menezes.

Se o ataque correspondeu, o sistema defensivo deixou a desejar. Mano prometeu cobranças internas. Os três gols do São Paulo surgiram em jogadas pelo lado esquerdo de defesa do Inter.

“Apesar de terem sido pelo mesmo lado (os gols sofridos), foram por motivos diferentes. Sofremos um primeiro gol de lateral. Posicionamos mal e marcamos o jogador errado. A segunda bola, estávamos em transição ofensiva, levamos o contra-ataque do contra-ataque e eles fizeram a infiltração. O terceiro, Luciano é esperto. Saiu da linda defensiva em direção à bola” explicou Mano Menezes.