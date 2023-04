Inter Inter antecipa o retorno ao clube do meio-campista chileno Charles Aránguiz

Em 2014 e 2015, Aránguiz vestiu a camisa colorada em 54 jogos Foto: Divulgação Em 2014 e 2015, Aránguiz vestiu a camisa colorada em 54 jogos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Inter informou neste domingo (2) que conseguiu antecipar o retorno ao clube do meio-campista Charles Aránguiz. Com a rescisão do contrato com o Bayer Leverkusen, o atleta desembarcará em Porto Alegre nos próximos dias e será inscrito para as competições disputadas no primeiro semestre.

O jogador chegará três meses antes do previsto e poderá seguir o tratamento para a recuperação de uma lesão na panturrilha antes de ser liberado para as partidas.

Em 2014 e 2015, Aránguiz vestiu a camisa colorada em 54 jogos. O jogador foi bicampeão gaúcho e marcou 10 gols. Figura frequente na seleção chilena, Aránguiz já soma mais de 100 convocações.

Ficha técnica:

Nome: Charles Mariano Aránguiz Sandoval

Data de nascimento: 17/04/1989 (33 anos)

Local de nascimento: Puente Alto (Chile)

Altura: 1,71m

Carreira:

2008 – Cobreloa (Chile)

2009 – Colo Colo (Chile)

2010 – Quilmes (Argentina)

2011 – Universidad (Chile)

2014 – Internacional

2015 – Bayer Leverkusen (Alemanha)

2023 – Internacional

