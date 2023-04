Inter Inter contrata o meio-campista Gustavo Campanharo

2 de abril de 2023

Desde 2019, o jogador atuava na Turquia

O Inter concluiu as negociações para a contratação do meio-campista Gustavo Campanharo. Segundo informações divulgadas neste domingo (2), ele assinará contrato até dezembro de 2024.

Formado no Rio Grande do Sul, pelo Juventude, o atleta construiu quase toda a sua carreira no futebol europeu. Ele jogou na Itália, França, Bulgária e, desde 2019, atuava na Turquia. Campanharo foi titular do Kayserispor nas últimas quatro temporadas.

Ficha técnica:

Nome: Gustavo Campanharo

Data de nascimento: 04/04/1992 (30 anos)

Local de nascimento: Caxias do Sul

Altura: 1,78m

Carreira:

2009 – Juventude

2011 – Fiorentina (Itália)

2013 – RB Bragantino

2014 – Verona (Itália)

2015 – Evian (França)

2016 – Ludogorets (Bulgária)

2019 – Chapecoense

2020 – Kayserispor (Turquia)

2023 – Internacional

