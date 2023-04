Rio Grande do Sul “Queremos ser cada vez mais parceiros de projetos que melhorem a vida das pessoas”, diz o governador Eduardo Leite

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2023

Leite participou da entrega de obras no município de Inhacorá, no Noroeste do Rio Grande do Sul Foto: Maurício Tonetto/Secom Leite participou da entrega de obras no município de Inhacorá, no Noroeste do Rio Grande do Sul. (Foto: Maurício Tonetto/Secom) Foto: Maurício Tonetto/Secom

Durante a entrega de obras no município de Inhacorá, no Noroeste do Rio Grande do Sul, neste fim de semana, o governador Eduardo Leite afirmou que o seu governo “quer ser cada vez mais” parceiro de projetos que melhorem a vida da população e tragam desenvolvimento.

“Agradeço a recepção que tive de toda a comunidade de Inhacorá. Esses investimentos que o governo está fazendo aqui fazem parte de um compromisso do Estado com os municípios. Queremos ser cada vez mais parceiros de projetos que melhorem a vida das pessoas e tragam desenvolvimento”, declarou Leite no sábado (1º).

As primeiras obras entregues foram as pavimentações de ruas na área central da cidade. Depois, o governador entregou a reforma do ginásio de esportes do município e visitou as obras de ampliação da Unidade Básica de Saúde.

Chiapetta

Também no sábado, em Chiapetta, na Região Noroeste, Leite participou da inauguração da pavimentação de 5,2 quilômetros da rodovia Emília Corrêa Chiapetta, que liga a zona urbana a localidades da zona rural.

“Fico muito grato de estar aqui entregando mais essa importante obra para essa pujante comunidade. Além de facilitar o trânsito de quem vive nas localidades contempladas pela pavimentação, esse novo trecho vai beneficiar os produtores que utilizam a rota para o escoamento da sua produção”, declarou o governador.

