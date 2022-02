Inter Inter anuncia oficialmente Fabrício Bustos como 6° reforço colorado em 2022

Por Andrei Severo * | 14 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Após longa negociação, colorado anunciou oficialmente o 6° reforço na temporada 2022 Foto: Divulgação / S. C. Internacional Foto: Divulgação / S. C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Andrei Severo * | 14 de fevereiro de 2022

Inter anunciou oficialmente a chegada de Fabricio Bustos por três anos. A vinda do jogador seria de graça, já que o atleta havia assinado um pré-contrato com o colorado e chegaria na metade de 2022. Porém, para contar com o argentino em imediato, o alvirrubro teve de abrir negociações diretamente com seu ex-clube.

O colorado pagará ao Independiente, da Argentina, a dívida de 900 mil dólares (cerca de R$ 4,7 milhões na atual cotação) relativa a Victor Cuesta, que se transferiu ao Inter em 2017. Além disso, mais 450 mil dólares (cerca de R$ 2,4 milhões) pagos em três parcelas, pela vinda imediata de Bustos para Porto Alegre.

Pelo Independiente, Bustos acumulou 180 partidas com a camiseta roja, somando cinco gols e 17 assistências, além das conquistas dos títulos da Copa Sul-Americana de 2017 e a Copa Suruga de 2018. Além disso, o jogador também teve passagem pela Seleção Argentina.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter