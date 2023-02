Futebol Inter assina pré-contrato com o meia Charles Aránguiz

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Volante chileno retorna ao Internacional após oito temporadas. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Sport Club Internacional comunica que assinou um pré-contrato com Charles Aránguiz, que está no Bayer Leverkusen. Aos 33 anos, ele retorna ao Brasil prometendo jogar em alto nível para ajudar a equipe a reencontrar os títulos. A última taça foi da Recopa Gaúcha, em 2017. O acordo com o meio-campista será válido a partir do mês de julho de 2023 e o vínculo com o Colorado será até 30 de junho de 2025.

Esta será a segunda passagem do chileno pelo Beira-Rio. Em 2014 e 2015, vestiu a camisa colorada em 54 jogos, foi bicampeão gaúcho, marcou 10 gols, e teve passagem destacada, sendo convocado para a Copa do Mundo e se transferindo para a Europa em uma grande transação.

Após a curta passagem pelo Brasil, o Aránguiz foi para o Bayer Leverkusen, onde soma 214 jogos e 17 gols e 28 assistências, além de aparições na Champions League e convocações para a seleção do Chile.

A ideia da diretoria do clube gaúcho era antecipar a rescisão do chileno com o Bayer Leverkusen, da Alemanha, mas não houve um acordo. Ele chegará no segundo semestre, já com o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores em andamento.

Desde a saída de Edenilson para o Atlético-MG que o clube buscava uma reposição à altura. O jogador até já posou com a camisa da equipe ao lado do presidente Alessandro Barcellos, que foi à Europa acertar a contratação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/inter-assina-pre-contrato-com-o-meia-charles-aranguiz/

Inter assina pré-contrato com o meia Charles Aránguiz