Inter Inter avalia possibilidade de ampliação do período de férias dos jogadores

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2020

Período podem ser ampliado por mais 10 dias após o dia 20 de abril Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Sem a previsibilidade, momentânea, da volta do futebol, o Inter já avalia a possibilidade de prorrogação de férias dos jogadores. O elenco está de recesso desde o dia 1° de abril, o período vai até o próximo dia 20. A tendência é que o tempo seja ampliado por mais 10 dias.

A decisão está sendo avaliada pelos dirigentes, conforme relatou o vice de futebol Alessandro Barcellos, em entrevista à Rádio Grenal. Neste sentido, o clube também aguarda uma ação também à nível nacional: “Há possibilidade de estender as férias por mais 10 dias. Estamos ainda avaliando essa situação.”

No dia de 20 de abril, data em que se encerra o período de férias do elenco, também está agendada uma reunião na Federação Gaúcha de Futebol (FGF) para debater o andamento do Campeonato Gaúcho.

Com relação às demais competições, o calendário segue incerto. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem tido reuniões os clubes para debater a pauta. A Conmebol mantém a Copa Libertadores e a Sul-Americana suspensas até o dia 5 de maio, mas já o entendimento de que o período precisará ser postergado.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Inter