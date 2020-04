Esporte Rádio Grenal é destaque no filme da Conmebol sobre maior clássico do futebol gaúcho

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2020

Foto: Divulgação | Conmebol

O primeiro jogo entre Grêmio e Internacional na história da disputa da Copa Libertadores da América virou um filme, que será lançado pela Conmebol nesta quarta-feira, dia , e a RÁDIO GRENAL faz parte desta grande produção.

Com duração de 25 minutos, o “Gre-Nal da América, O Filme” mostra entrevistas com jogadores e torcedores e cenas inéditas do clássico Grenal válido pela Libertadores 2020, realizado no dia ço, na Arena, e a RÁDIO GRENAL foi o único veículo de comunicação do RS convidado a participar do filme.

Thiago Rocha, integrante da equipe de mais de 20 profissionais destacados pela Conmebol para realizar a produção, explica: “Começamos o filme justamente mostrando que o Grenal é tão grande que os gaúchos têm uma rádio que dedica sua programação exclusivamente para falar de dois times do Rio Grande do Sul.”

As filmagens envolveram jogadores, torcedores e os comunicadores da Rádio Grenal, que foram convidados para ajudar a explicar as emoções que envolvem o clássico. Os lances da partida tiveram a voz do maior narrador de Grenais do Estado, Haroldo de Souza. Já Angelo Afonso, Kalwyn Corrêa e Rogério Bohlke falaram sobre o duelo, que “todos querem jogar e que ninguém quer perder”. Angelo confessa: “Esperamos o ano todo para fazer essa cobertura. No caso da Libertadores, passamos décadas esperando esse momento.”

A equipe da Conmebol chegou a Porto Alegre cinco dias antes da partida, para captar os depoimentos de outros personagens que fizeram parte deste clássico inédito. O produtor Thiago Rocha conta que a ideia surgiu ainda no sorteio dos confrontos entre os times, quando surgiu a possibilidade do Inter entrar no grupo do Grêmio caso passasse pela fase preliminar, como de fato ocorreu. “O Grenal tem esse elemento do ineditismo. Mas não é só isso. É um clássico muito conhecido e reconhecido na América do Sul pela sua grandeza e que reuniu uma série de elementos para que esse registro avançasse: dois times campeões da Libertadores e personagens de peso no cenário sul-americano, como D’Alessandro, Guerrero, Everton, Geromel e Kannemann, entre outros.” Além do trabalho profissional, Rocha relatou como a experiência foi marcante: “Pela primeira vez, em quarenta anos de vida e cerca de 20 de profissão, eu vivenciei essa rivalidade tão de perto. Como as pessoas têm sentimentos, impressões e medos peculiares com relação ao Grenal.”

A estreia do “Gre-Nal da América, O Filme” é nesta -feira e a RÁDIO GRENAL levará ao ar uma programação especial, ao vivo, a partir das 18 horas, fazendo uma “espera” para o lançamento que ocorrerá às 21 horas.

Pedro Espinosa, Lucas Arruda, César Fabris e Diego Real comandarão a atração, que contará com as participações da equipe responsável pelo filme, além de convidados e a opinião dos ouvintes. O programa vai, também, relembrar os polêmicos lances da partida que terminou em empate, sem gols, mas com muitas discussões e saldo de oito jogadores expulsos.

SERVIÇO:

Programa Especial da Rádio Grenal – ” Gre-Nal da América, O Filme”

– Nesta -feira(15)

– 18 horas

– Escute: FM 95,7 – radiogrenal.com.br – Net canal 300 – Aplicativos

– Facebook.com/RadioGrenalOficial

– Youtube.com/RadioGrenalOficial

Confira o trailer abaixo:

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte