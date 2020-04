Inter Grenal do bem: Marcelo Lomba e David Braz se unem em ação de páscoa para crianças carentes

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2020

Ovos de chocolate personalizados foram entregues para dois abrigos de Porto Alegre Foto: (Divulgação/Arquivo Pessoal) Foto: (Divulgação/Arquivo Pessoal)

Mesmo sem futebol, o domingo foi marcado por um Grenal de solidariedade. No dia da Páscoa, o goleiro do Inter Marcelo Lomba e o zagueiro do Grêmio David Braz se uniram em ação conjunta para a doação de ovos de chocolate para crianças carentes de Porto Alegre.

A iniciativa, realizada em conjunto com cafetaria, beneficiou crianças dos abrigos Ação Social Aliança do RS e Projeto Restaurar, que receberam ovos personalizados dos dois clubes.

Pelas redes sociais, os dois jogadores registraram a ação:

