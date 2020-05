Inter Inter cancela treino devido às condições climáticas

Por Redação O Sul | 12 de Maio de 2020

Jogadores tem nova reapresentação marcada para esta quarta-feira (13) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Devido as condições de mau tempo em Porto Alegre, o Inter comunicou o cancelamento dos treinos físicos dos atletas, pela parte da manhã, nesta terça-feira (12). O elenco tem previsão de retornar aos trabalhos nesta quarta-feira.

Após o novo decreto de distanciamento controlado do governo estadual, o grupo de atletas se reapresentou no CT Parque Gigante, na tarde desta segunda-feira. Seguindo o protocolo médico, os atletas seguiram trabalhando divididos. Orientados pelos preparadores físicos, houve a realização de exercícios de força e resistência, além de uma corrida leve, ao ar livre. Posteriormente, o treinador Eduardo Coudet orientou treinos técnicos no gramado.

Conforme o planejamento estabelecido pelo departamento médico e comissão técnica, todos os treinamentos serão realizados no turno da manhã.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

