Por Redação O Sul | 23 de março de 2020

Juntamente com outros clubes do Brasil, o Inter colocou suas instalações à disposição dos órgãos públicos para o combate ao coronavírus. O clube ofereceu à Prefeitura Municipal e ao Governo do Estado as estruturas do Centro de Eventos do Beira-Rio e do ginásio Gigantinho para serem usadas conforme necessidade. O Beira-Rio também está à disposição, caso seja necessário o uso do estádio.

Em entrevista à Radio Grenal, o vice-presidente de administração do Inter, Victor Grunberg, reforçou a importância da atitude e disse que os espaços estão completamente à disposição dos órgão públicos: “A ideia é isolar o Gigantinho e, literalmente, entregar as chaves aos órgãos competentes”.

“Nós somos pioneiros em ações como essas. Ano passado, abrimos as portas do Gigantinho para moradores de rua. Todo mundo tem que ceder um pouco neste momento”, ressaltou o dirigente colorado. Em 2019, o Clube recebeu no Gigantinho moradores de rua nas noites mais frias do ano.

O Inter suspendeu suas atividades por tempo indeterminado em função da pandemia do coronavírus. Nesta sexta-feira o Presidente do Clube testou positivo para Covid-19.

