Por Redação O Sul | 23 de março de 2020

Foto: (Divulgação/Bayer Leverkusen)

Nos últimos dias, o Inter viu a possibilidade de ter novamente Charles Aránguiz ficar mais distante. O volante, que estava nos planos do colorado, definiu seu futuro e encaminhou a renovação com o Bayer Leverkusen.

A possibilidade em ter Aránguiz era vista por conta da indefinição do futuro do jogador, que possuía contrato até junho com o clube alemão. Além do Inter, outros clubes já haviam demostrado interesse na contratação do atleta como Flamengo, Atlético-MG e São Paulo.

Franco Cervi pode voltar aos planos

Cervi foi pedido pelo técnico Eduardo Coudet no início da temporada. Foto: (Divulgação/Benfica)

Com a inviabilização no caso de Aránguiz, outro nome que já esteve nos planos da direção pode voltar à pauta. Franco Cervi, meia do Benfica, foi um pedido do técnico Eduardo Coudet no início da temporada, quando o clube chegou a fazer uma investida, mas não obteve sucesso. O jogador é velho conhecido de Chacho, os dois trabalham juntos no Rosário Central.

Momentaneamente, em virtude da paralisação no mundo do futebol em razão da crise do Covid-19, a direção colorada já deixou claro que o assunto de contratação está deixado de lado, por conta dos prejuízos nas receitas. Uma nova tentativa pode ocorrer na janela de transferências do meio do ano. O vínculo de Cervi com o Benfica vai até 30 de junho de 2023.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

