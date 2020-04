Inter Inter comemora 111 anos em momento atípico no futebol

4 de abril de 2020

Colorado completa mais um ano de história neste sábado (04) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Este sábado, 4 de abril, marca o aniversário de 111 anos do Inter. Contudo, os colorados vivem uma situação diferente neste dia de festividade. Em virtude do coronavírus, a data marcante para os torcedores será comemorada de forma individual.

Ao completar mais um ano de história, o clube se vê afastado da paixão o que o move: o futebol. Por conta da pandemia do coronavírus, que já registrou 1 milhão de casos e vitimou mais de 51 mil pessoas no mundo, as competições foram paralisadas e os atletas do elenco colorado estão em férias. No próprio clube, dois dirigentes tiveram o diagnóstico da Covid-19. O presidente Marcelo Medeiros, já curado, e o o quarto vice-presidente, Humberto Busnello, testaram positivo para a doença.

Apesar de todo cenário, a data não passará desapercebida, e nem poderia. Para isso, o torcedor já se mobilizou pelas redes sociais e se uniu através de laços virtuais para promover a comemoração. Em seu perfil oficial no Twitter, o próprio clube provocou os torcedores para que vistam sua camiseta e postem uma homenagem ao time.

Se estamos falando de um momento atípico na sociedade, vale destacar que o sentido de mudança também está relacionado com o Inter dentro das quatro linhas.

Sob o comando do argentino Eduardo Coudet, o time vive uma transformação na filosofia de jogo. E, apesar do pouco tempo de trabalho, o resultado da equipe vinha apresentando os primeiros frutos até a paralisação do futebol.

O primeiro grande objetivo da temporada foi cumprido. Mesmo em processo de adaptação, o Inter conquistou a classificação na disputa da pré-Libertadores. No Grupo E, mesma chave que o arquirrival Grêmio, o colorado estava na liderança até a parada, somando uma vitória contra a Universidad Católica e o empate no clássico Grenal.

No Gauchão, o momento era de recuperação. Depois da eliminação na semifinal do 1° turno para o Grêmio, o colorado buscava a conquista do 2° turno para não ficar de fora da grande decisão do estadual de 2020. Mas a competição também acabou suspensa, ainda na terceira rodada, por conta da Covid-19.

Com o futebol momentaneamente suspenso, o elenco está de férias até o dia 20 de abril. O cenário sobre o retorno aos gramados ainda segue incerto. E, diante de uma data tão especial, talvez, o pedido comum entre os torcedores seja pela volta do futebol, da bola rolando e do estádio pulsando.



