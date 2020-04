Inter Com contrato até o final de junho, meia Zé Aldo não terá o vínculo renovado com o Inter

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2020

Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Com as competições paralisadas, o Inter já tem uma saída encaminhada do grupo de jogadores. Sem atuar com o técnico Eduardo Coudet, o meia Zé Aldo, com contrato de empréstimo até o final de junho, está se despendido de Porto Alegre e retornando para o Guarani-SC.

O jogador de 21 anos estava no Inter desde abril de 2018. Oriundo do Palmeiras antes de chegar ao colorado, o meia foi integrado ao grupo profissional na pré-temporada em Atibaia, no interior de São Paulo.

Sem conseguir se firmar entre os profissionais, o meia encerra sua passagem pelo Inter com 34 jogos e cinco gols.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

