Por Redação O Sul | 31 de março de 2025

Goleiro sofreu uma fratura na mão esquerda em partida contra o Flamengo, pelo Brasileirão Foto: Ricardo Duarte/Inter Goleiro sofreu uma fratura na mão esquerda em partida contra o Flamengo, pelo Brasileirão. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Na manhã desta segunda-feira (31), o Inter confirmou que Sergio Rochet precisou passar por uma cirurgia após uma fratura no quarto metacarpo da mão esquerda, sofrida no empate contra o Flamengo no domingo (30), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2025.

O goleiro passou pelo procedimento na noite de domingo, em Porto Alegre. O tempo de recuperação do jogador não foi divulgado pelo Colorado, mas será desfalque no início da Libertadores e próximas rodadas do Brasileirão.

Nesta quinta-feira (03), o Inter estreia na Copa Libertadores, às 19h, contra o Bahia, na Fonte Nova. Pelo Campeonato Brasileiro, o Colorado joga no domingo (06), às 18h30min, contra o Cruzeiro, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

2025-03-31