Por Andrei Severo * | 6 de fevereiro de 2022

Jogador ex-Atlético-MG e ex-Vasco despertou o interesse do Inter para ser o substituto de Yuri Alberto Foto: Divulgação / Midtjylland Foto: Divulgação / Midtjylland

Em busca de novos reforços, o Inter fez uma propsota para o atacante Marrony, ex-Vasco e ex-Atlético-MG, que atualmente está jogando no futebol dinamarquês. Colorado propôs empréstimo de uma temporada com opção de compra junto ao Midtjylland, porém, o clube europeu, no momento, não liberou o brasileiro de forma imediata.

Marrony tem o desejo de retornar ao Brasil e atuar mais. O atacante já manifestou o interesse de atuar em Porto Alegre defendendo as cores do Inter. Com sua não liberação, o staff do atleta está se dirigindo para Portugal, onde o clube dinarmaquês realiza uma intertemporada, para conseguir a liberação do jogador de 23 anos. Com contrato até junho de 2025, o Midtjylland desembolsou cerca de R$ 28,4 milhões pela sua compra.

Foram apenas 8 partidas com a camisa do Midtjylland, jogando cerca de metade do tempo dos 90 minutos de cada partida. Pelo Galo, sua passagem mais recente no Brasil, o jogador ajudou os mineiros a vencer o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil de 2021.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

