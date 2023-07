Inter Inter deve contar com dois reforços para o jogo contra o Palmeiras no Brasileirão

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2023

Alan Patrick e Johnny devem atuar no confronto contra os paulistas Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter pode contar com dois reforços para a partida contra o Palmeiras que acontece no próximo domingo (16), às 18h30min, no Beira Rio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileio. Alan Patrick e Johnny ficam à disposição do técnico Mano Menezes.

O camisa 10 estava cumprindo suspensão, enquanto o volante ficou de fora da partida contra o Fluminense por um quadro de febre e indisposição.

Existe uma possibilidade de Sergio Rochet, novo goleiro do Inter, estar no banco de reservas contra os paulistas. O goleiro vinha atuando normalmente e apenas precisa da regularização no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para ter condições legais para entrar em campo.

Mauricio e Pedro Henrique ainda seguirão como desfalque. O meia teve uma lesão muscular na coxa esquerda e só deve retornar no fim de julho. O atacante sentiu lesão na coxa direita e também tem um prazo de retorno parecido.

