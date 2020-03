Inter Inter divulga informações sobre ingressos e deslocamento para o Grenal na Arena

6 de março de 2020

Reserva dos ingressos iniciam na próxima segunda-feira (09) Foto: (Anderson Kblo/Divulgação/S.C.Internacional) Foto: (Anderson Kblo/Divulgação/S.C.Internacional)

Os torcedores do Inter que desejam assistir ao clássico Grenal da Libertadores, marcado para a próxima quinta-feira, às 21h30, na Arena, podem adquirir ingressos a partir da próxima segunda-feira (09), às 10 horas. As reservas poderão feitas somente por sócios e sócias no site do clube. Serão disponibilizados 2 mil ingressos aos colorados, pelo valor de R$ 120.

Retirada do ingresso e pagamento

Os ingressos deverão ser retirados na Central de Atendimento ao Sócio (CAS) na terça (10) ou quarta (11) sempre das 10 horas às 18 horas. Cada torcedor associado poderá adquirir somente um ingresso. Crianças com idade de 0 a 2 anos são isentos.

Será necessário apresentar CPF e RG no momento da aquisição do bilhete. Retirada por terceiros deverá ser feita mediante autorização no voucher e copia do RG e da Carteira Social.

Deslocamento à Arena

O torcedor deverá definir no momento da retirada do ingresso se vai utilizar o ônibus que sairá do estádio e, se sim, já realizar a compra do passe, que custa R$ 10 para ida e volta do campo adversário. No dia do jogo será obrigatória a apresentação da carteira de identidade e a pulseira tanto para acessar a Arena quanto para embarcar no ônibus para o traslado.

A concentração da torcida colorada no Beira-Rio para saída está marcada para ocorrer às 16 horas. A saída dos ônibus que vão à Arena deve ser realizada às 17h30.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

