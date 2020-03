Esporte O recém-contratado lateral argentino Renzo Saravia pode estrear com a camisa do Inter neste domingo

6 de março de 2020

Atleta foi contratado por empréstimo até o final do ano. (Foto: Anderson Kblo/Divulgação/nternacional)

A torcida do Inter terá a chance de conferir uma novidade na partida contra o Brasil de Pelotas, às 19h deste domingo no estádio Beira-Rio: a possível estreia do lateral-direito argentino Renzo Saravia. Apresentado oficialmente na quinta-feira, ele teve o seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

“Temos uma partida importante no final de semana, precisamos nos preparar, mas também se fala muito do clássico”, declarou o ala durante entrevista coletiva nesta semana. “É muito importante, um dos mais importantes do Brasil, então temos que estar preparados para aproveitar.”

“Já conversei um pouco com o Victor Cuesta, que me falou sobre o clube”, prosseguiu. “Quero aproveitar que tenho os companheiros argentinos, seguir conversando com eles e desfrutar, pois é um Clube muito importante.”

“O meu objetivo é sempre jogar”, finalizou. “Tenho características ofensivas. Gosto de atacar constantemente e ser mais uma opção no ataque. O estilo de jogo de Coudet me faz sentir muito bem. Quero voltar à Seleção Argentina, que é muito importante. Para isso, preciso trabalhar sério, de maneira intensa.”

Trajetória

O camisa 26 foi contratado por empréstimo até o final do ano junto ao Porto (Portugal) e, além de já atuações pela Seleção Argentina, já trabalhou sob o comando do atual técnico colorado Eduardo Coudet no Racing. Confira, a seguir, um breve currículo do jogador de 1m78 e 27 anos.

2012 – Belgrano (Argentina);

2017 – Racing (Argentina);

2019 – Porto (Portugal);

2020 – Internacional (Brasil).

Conquistas



2019 – Superliga da Argentina;

2019 – Copa Ibérica.

