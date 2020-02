Inter Conheça os adversários da dupla Grenal no grupo E da Libertadores

Após a vitória do Inter por 1 a 0 sobre o Tolima na noite desta quarta-feira (26), e consequentemente a classificação da equipe colorada para a fase de grupos da Libertadores, o grupo E está completo. Grêmio, América de Cáli, Universidad Católica e Inter se enfrentarão em busca de duas vagas na fase de mata-mata. Conheça um pouco mais sobre os adversários da dupla grenal nesta primeira fase de Libertadores:

Universidad Católica

A equipe chilena alcançou a vaga para a LA deste ano pois foi a campeã do Campeonato Chileno de 2019. Mesmo com o campeonato suspenso por conta das manifestações que o país enfrenta, a equipe foi campeã com 13 pontos à frente do segundo colocado, o Colo-Colo, e fechou o campeonato com o melhor ataque e a melhor defesa.

No ano de 2019, a Universidad Católica se fez presente no mesmo grupo que o tricolor gaúcho. Porém, acabou a fase de grupos em terceiro lugar e não conseguiu a classificação para a fase de mata-mata da competição.

A Católica é bicampeã do Campeonato Chileno (2018, 2019), e lidera a primeira divisão do campeonato neste ano, com cinco vitórias em cinco jogos. Porém, mesmo com o destaque a nível nacional, os torcedores esperam um resultado mais expressivo em competições internacionais, visto que, mesmo alcançando quatro semifinais (62, 66,69 e 84) e até mesmo uma final (93) de Libertadores, o time só possui um título fora do país: a Copa Interamericana, de 1994.

América de Cali

A classificação do América de Cali para a LA veio com a conquista da Finalizacion, Liga II do campeonato colombiano. Mesmo voltando à primeira divisão do campeonato apenas em 2017, o América de Cali é um time tradicional na Colômbia, já tendo vencido o campeonato nacional por 14 vezes.

O primeiro adversário do Grêmio nesta Libertadores já é um velho conhecido. As equipes se enfrentaram 1983 e 1996 pela semifinal do campeonato. Na primeira vez, deu Grêmio. Na segunda, vitória dos colombianos. Após a derrota pelo tricolor em 83, os diablos rojos foram vice-campeões da Libertadores por três anos seguidos (85, 86 e 87).

No momento, a equipe é a quinta colocada do campeonato nacional e nos últimos jogos vem alternando entre vitórias e derrotas.

– Confira as datas dos confrontos do grupo E:

Inter x Universidad Católica – 03/03 (Terça-feira), 19h15

América de Cali x Grêmio – 03/03 (Terça-feira), 21h30

Universidad Católica x América de Cali – 10/03 (Terça-feira), 19h15

Grêmio x Inter – 12/03 (Quinta-feira), 21h

Inter x América de Cali – 18/03 (Quarta-feira), 19h15

Universidad Católica x Grêmio – 18/03 (Quarta-feira), 21h30

América de Cali x Universidad Católica – 08/04 (Quarta-feira), 21h30

Inter x Grêmio – 08/04 (Quarta-feira), 21h30

Universidad Católica x Grêmio – 21/04 (Terça-feira), 19h15

América de Cali x Inter – 21/04 (Terça-feira), 21h30

Grêmio x América de Cali – 07/05 (Quinta-feira), 21h30

Universidad Católica x Inter – 07/05 (Quinta-feira), 21h30

