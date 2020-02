Inter Por expulsão, D’Alessandro será desfalque na estreia do Inter pela fase de grupos da Libertadores

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

Argentino cumprirá suspensão contra a Universidad Católica Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Depois da classificação na pré-eliminatória, o Inter segue como o foco na Copa Libertadores. Na próxima terça-feira, o time colorado já inicia a disputa na fase de grupos e para o primeiro jogo pelo chaveamento do grupo E, a equipe não terá seu capitão. D’Alessandro foi expulso contra o Tolima e terá de cumprir suspensão.

O camisa 10 foi expulso aos 16 minutos do segundo tempo, quando recebeu o segundo cartão amarelo após uma falta em Robles, meia do Tolima. Com a advertência, o meia colorado, que deu o passe para o gol da classificação, estará suspenso do jogo da próxima semana, quando o Inter recebe a Universidad Católica, no estádio Beira-Rio.

Antes do enfrentamento pela copa sul-americana, a equipe tem marcada outra estreia, pelo returno do Campeonato Gaúcho, no sábado, às 19h (de Brasília), contra o Caxias, fora de casa.

