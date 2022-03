Inter Inter e Atlético-MG acertam troca envolvendo Edenilson e Keno

Apesar da dificuldade, o Inter joga a vida no Campeonato Gaúcho na noite desta quarta-feira (23), precisando fazer três gols no Grêmio. Mesmo com foco total no seu rival, alguns movimentos estão sendo tomados internamente no clube gaúcho. Conforme apurado pelo repórter Thiarle Veloso, colorado e Atlético-MG estariam acertando a troca entre Edenilson e Keno, após o término do Estadual.

Edenilson foi muito cogitado no clube mineiro no final da temporada passada e início deste ano. Porém, após negociações, o meio-campista renovou seu contrato com o colorado até o final de 2024. Esta seria 6ª temporada do camisa 8 atuando em Porto Alegre. Ao todo, o jogador já atuou em 264 partidas com o manto colorado, balançando as redes em 39 oportunidades e dando 28 assistências.

