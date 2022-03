Inter Grêmio x Inter: escalações, momentos, arbitragem e transmissão

Por Andrei Severo * | 23 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Na partida de ida, tricolor venceu no estádio Beira-Rio o colorado pelo placar de 3 a 0 Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Andrei Severo * | 23 de março de 2022

Na noite desta quarta-feira (23), às 22h15, Grêmio e Inter se enfrentam pela partida de volta das semifinais do Campeonato Gaúcho 2022. Tricolor tem a vantagem de 3 gols, quando venceu o colorado por 3 a 0 no último sábado.

GRÊMIO

Roger Machado tem um único problema para a partida. Villasanti, convocado para a Seleção Paraguaia, não estará à disposição do técnico gremista. Na posição, Thiago Santos deve estar entre os titulares. Além disso, Ferreira retorna aos relacionados após lesão, porém começará no banco de reservas. O restante do time será o mesmo do clássico 436.

Provável escalação: Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Thiago Santos, Lucas Silva e Bitello; Campaz, Elias Manoel e Diego Souza.

INTER

O colorado tem a difícil missão de se classificar para a final após ser goleado na partida de ida. A maior perda fica por conta de D’Alessandro, que sentiu o quadril e não ficou dentre os relacionados.

Para tentar a virada, Cacique Medina deve promover mudanças no esquema tático, utilizando 3-5-2, tendo em vista que o clube gaúcho não tem nenhum lateral-esquerdo à disposição. Paulo Victor, suspenso, Moisés, lesionado, e Thauan Lara, não relacionado, não poderão ser utilizado pelo técnico uruguaio.

Provável escalação: Daniel; Victor Cuesta, Kaique Rocha e Bruno Méndez; Gabriel, Liziero, Bustos, Edenílson e David; Taison e Wesley Moraes.

ARBITRAGEM

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden

Árbitro Assistente 1: Rafael da Silva Alves

Árbitro Assistente 2: Tiago Augusto Kappes Diel

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

TRANSMISSÃO

Você acompanha todos os detalhes desse jogo direto das concentrações de cada clube, a partir das 20h, ao vivo na Rádio Grenal, com narração de Haroldo de Souza, comentários de Kalwyn Corrêa e Luiz Carlos Reche, reportagens de Bruno Soares, Lucas Dias e Luciano Coimbra, além do plantão de Rogério Bohlke.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter