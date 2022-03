Gauchão 2022 Inter vence por 1 a 0, mas vaga na final do Gauchão fica com o Grêmio

Por Redação O Sul | 24 de março de 2022

No placar agregado, o Tricolor venceu por 3 a 1. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O Inter quebrou, na noite dessa quarta-feira (23), um tabu de 8 anos ao vencer o Grêmio por 1 a 0 na Arena, em duelo válido pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Gaúcho. Mesmo com a derrota, foi o Tricolor que confirmou a classificação para a fase final do torneio. Após vencer o Colorado no primeiro embate por 3 a 0, os gremistas jogarão as finais contra o Ypiranga. O primeiro confronto será neste sábado (26).

O único gol da partida dessa quarta foi anotado por Taison, na etapa complementar, em uma perfeita cobrança de falta. O jogo terminou com três expulsões após confusão já nos acréscimos. Bruno Méndez e o técnico Alexander Medina, pelo Inter, e Ferreira, pelo Grêmio.

Primeiro tempo

O Grêmio começou a partida ameaçando nos instantes iniciais. Thiago Santos encontrou Elias na área, que tentou o domínio sozinho com o goleiro, mas a bola acabou correndo demais e saindo pela linha de fundo. Em seguida, foi a vez de Diego Souza trabalhar com Campaz, mas Bruno Méndez conseguiu se antecipar e cortou o lance.

Aos 7 minutos, o Tricolor teve uma chance em cobrança de escanteio – Campaz colocou na primeira trave e Bruno Alves desviou de letra, quase surpreendendo o arqueiro colorado, que segurou. O Inter respondeu quase que de imediato, quando Maurício fez um cruzamento e David mandou de cabeça. À queima roupa, Brenno fez uma grande defesa e impediu o gol adversário.

Outra boa tentativa tricolor saiu do meio, em frente a grande área, quando Rodrigues acionou Bitello, que arrematou, mas a bola subiu demais, passados 13’. Três minutos depois, Taison fez uma jogada tentando acionar Wesley, mas Brenno afastou o perigo da pequena área.

O Inter chegou bem pela esquerda com Liziero, que foi a linha de fundo e cruzou, mas a zaga gremista cortou pela linha de fundo, passados 20’. Em resposta, Campaz recebeu na meia esquerda e resolveu arriscar a gol, tentando mandar no ângulo da meta adversária, mas a bola saiu.

Passados 30 minutos, o Tricolor trabalhou pela esquerda, Elias recebeu e cruzou na pequena área, buscando Diego Souza, mas a defesa colorada cortou na marca penal.

Aos 38′ jogados, a equipe visitante teve uma falta a seu favor, da esquerda, próximo da área. A bola foi alçada, Maurício desviou de cabeça e Taison, impedido, tentou ajeitar. A defesa do Grêmio cortou o lance.

Na reta final do primeiro tempo, Elias foi lançado na esquerda, recuou a bola, até que ela chegou a Campaz, que tentou a finalização de primeira, mas pegou na orelha da bola e o chute saiu fraco, mais fácil para a defesa de Daniel. O Inter respondeu pela direita – Wesley foi acionado e finalizou de primeira, para fora.

Segundo tempo

No segundo tempo, quem começou no campo de ataque foram os colorados. Já no primeiro lance da partida, Taison fez um cruzamento para Caio Vidal, que iria chegar finalizando. O goleiro gremista cortou.

Aos 6 minutos, o Tricolor teve uma chance com Nicolas, que cobrou uma falta na área, Diego Souza ajeitou e Maurício conseguiu cortar.

Os colorados conseguiram abrir o marcador aos 18 minutos, quando Taison cobrou, com perfeição, uma falta e conseguiu mandar para o fundo das redes. Um golaço na Arena. Em seguida, Liziero fez um cruzamento na área, mas a zaga tricolor cortou.

O Grêmio chegou com perigo aos 25’, quando Gabriel acionou Campaz, que da meia direita finalizou. A bola desviou e saiu a escanteio – Nicolas cobrou, Bruno Alves desviou de cabeça e Daniel salvou, impedindo o gol de empate.

Aos 28’, Brenno fez uma grande defesa em um chute forte de Mauricio. Já em outra oportunidade, Edenilson recebeu fora da área e chutou, para nova defesa do goleiro gremista.

Na reta final, com 41’ jogados, o Tricolor se lançou em contra-ataque, com Campaz na frente. O colombiano tentou o cruzamento na área, mas a zaga colorada mandou para escanteio. Após a cobrança, Nícolas finalizou para a defesa de Daniel.

Ficha técnica

Grêmio: Brenno, Rodrigues (Mateus Sarará), Pedro Geromel, Bruno Alves, Nicolas, Thiago Santos (Gabriel Silva), Lucas Silva, Bitello (Fernando Henrique), Campaz (Janderson), Elias (Ferreira) e Diego Souza. Técnico: Roger Machado.

Inter: Daniel, Bustos, Bruno Méndez, Kaíque Rocha, Liziero, Gabriel (Johnny), Edenilson, Mauricio (Gustavo Maia), Taison (Matheus Cadorini), David (Caio Vidal) e Wesley Moraes. Técnico: Alexander Medina.

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Tiago Augusto Kappes Diel. VAR (árbitro de vídeo): Carlos Eduardo Nunes Braga.

