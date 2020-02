Futebol Inter e Grêmio jogam pela semifinal do primeiro turno do Gauchão, no Beira-Rio

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2020

Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Foto: Divulgação Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Inter e Grêmio se enfrentam neste sábado (15), no Beira-Rio, na capital do Estado. A partida é válida pela semifinal do primeiro turno do Campeonato Gaúcho e está prevista para começar às 16h30.

A equipe Colorada encerrou a fase classificatória na liderança do Grupo A e terá a vantagem de jogar em casa.

A expectativa está com o estreante no clássico gaúcho, o técnico Eduardo Coudet, que comanda o time com um desfalque: Patrick. O meio-campo sofreu uma lesão muscular na parede abdominal e será substituído por Gabriel Boschilia, que já esteve nesta posição no decorrer da partida contra a Universidad de Chile.

Boschilia marcou o primeiro gol da vitória que classificou o Inter à terceira fase da Libertadores.

Já o tricolor entra em campo depois de ter encerrado a fase classificatória em segundo lugar no Grupo B, mesmo tendo escalado titulares nas cinco partidas. Foram duas derrotas e três vitórias. O último tropeço foi contra o Aimoré, no fim de semana passado.

A tendência é de que o técnico Renato Portaluppi promova mudanças na equipe.

Além do experiente Thiago Neves, o meio-campo deve ganhar o jovem Matheus Henrique, que retorna depois de servir à seleção brasileira no Torneio Pré-Olímpico.

Por outro lado, a dupla de zaga titular ficará de fora. Geromel, que se recupera de cirurgia no joelho, será substituído por Paulo Miranda. Já a vaga de Kannemann, operado no pé esquerdo, será ocupada por David Braz.

Equipe técnica

INTER (provável escalação) – Marcelo Lomba; Rodinei, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Moisés; Musto, Rodrigo Lindoso, Edenilson e Gabriel Boschilia; D’Alessandro e Paolo Guerrero. Técnico: Eduardo Coudet

GRÊMIO (provável escalação) – Vanderlei; Victor Ferraz, Paulo Miranda, David Braz e Cortez; Lucas Silva; Alisson, Maicon, Matheus Henrique e Everton; Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi

Arbitragem

Jean Pierre Gonçalves Lima, auxiliado por Lúcio Beiersdorf Flor e Leirson Peng Martins. VAR: Carlos Braga (RJ).

