Por Leonardo Moll * | 18 de fevereiro de 2022

Atacante teve passagem pelo Atlético-MG, entre 2020 e 2021 Foto: Divulgação / Atlético-MG Foto: Divulgação / Atlético-MG

De olho em nomes para o setor ofensivo, o Inter avançou consideravelmente nas tratativas envolvendo Marrony, que atualmente pertence ao Midtjylland, da Dinamarca. O atacante já deixou claro sua vontade em atuar em Porto Alegre e pode ser mais um reforço para o técnico Cacique Medina.

De acordo com a reportagem da Rádio Grenal, embora ainda não exista um acerto, a direção colorado está otimista em relação a negociação. Se efetivada, a vinda do jogador será por empréstimo, válido por uma temporada, com um valor de passe fixado para uma possível compra ao final do contrato.

Desde que desembarcou em solo europeu, Marrony teve dificuldades em se adaptar no futebol dinamarquês e vê uma volta ao futebol brasileiro com bons olhos. Foram apenas nove partidas em seu atual clube, sem nenhum gol marcado.

No Brasil, o jogador possui passagens por Vasco da Gama, clube no qual é oriundo das categorias de base, e Atlético-MG, onde permaneceu por duas temporadas. Neste período (quatro anos), foram 145 partidas e 20 gols.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

