Por Julia Pompeo * | 17 de fevereiro de 2022

O jogador tem passagem pela Seleção Argentina. Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Na tarde desta quinta-feira (17), o Inter anunciou a contratação do lateral-direito argentino Fabricio Bustos. O atleta foi apresentado por meio de entrevista coletiva e usará a camisa de número 16, anteriormente de Palacios. Na ocasião, Bustos falou sobre sua admiração pelo agora colega de equipe D’Alessandro e como se sente em vestir a camisa colorada.

“O futebol brasileiro é muito competitivo, vários jogadores da Europa vieram para cá. Muito feliz em estar aqui e espero que a gente chegue o mais longe possível.”, afirmou Bustos.

O lateral comentou ainda sobre estar de volta ao Beira-Rio, já que na Copa do Mundo de 2014, sediada no Brasil, Bustos esteve presente no estádio para torcer pelos seus conterrâneos, na fase de grupos, contra a Nigéria: “Em 2014 vim torcer para a Argentina aqui. Estou muito feliz por voltar aqui. Tenho grandes referências do D’Alessandro e quero o conhecer logo.”

O jogador também falou sobre sua relação com o técnico Alexander Medina: “Falei bastante com Medina, já mostrou que é um grande treinador. Pode tirar bastante de mim, espero estar a altura e dar alegrias à torcida, à comissão técnica e aos meus companheiros.”

Pelo Independiente, Bustos esteve presente em 180 partidas, somando cinco gols e 17 assistências. Ainda no clube, conquistou os títulos da Copa Sul-Americana de 2017 e a Copa Suruga de 2018. Além disso, o jogador também teve passagem pela Seleção Argentina.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

