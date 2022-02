Inter De olho na vice-liderança no Gauchão, Inter encara neste domingo o São José-POA

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2022

Colorado entra em campo no estádio do Passo D'Areia às 20h30min. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Com chance de subir do terceiro para o segundo lugar na tabela do Campeonato Gaúcho, o Inter encara às 20h30min deste domingo (20) o vice-lanterna São José, no Passo D’Areia, Zona Norte de Porto Alegre. O Colorado tem 12 pontos e precisa de uma vitória combinada a um tropeço do Ypiranga de Erechim, que enfrenta o Brasil de Pelotas às 16h.

A preparação do Colorado para o duelo foi encerrada na quente tarde deste sábado. Alexander Medina comandou atividades técnicas e táticas no gramado, ajustando detalhes do time que entrará que estará em campo – e que só deve ser divulgado momentos antes do apito inicial.

Para o confronto contra o Zequinha, ele não poderá contar com o lateral-direito argentino Fabricio Bustos, recém-contratado e que ainda não teve o seu nome inscrito no boletim informativo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Já o volante Bruno Gomes teve a sua situação regularizada e pode aparecer como novidade.

Contratações

Com a vigência da janela de transferências internacionais para o País até 25 de abril, a direção do Inter continua de olho no marcado. O clube já contratou desde o começo do ano os laterais , Fabricio Bustos e Bruno Gomes, o volante Gabriel, os atacantes Wesley Moraes e David e os meias Liziero e D’Alessandro – este último em sua terceira passagem pelo Beira-Rio, agora para encerrar a sua carreira.

E embora não haja confirmação oficial até o momento, tudo indica que o próximo investimento será no atacante Marrony, vinculado ao Midtjylland, da Dinamarca. Fontes ligadas ao clube dizem que o atleta de 23 anos deve desembarcar em Porto Alegre nos próximos dias para assinar contrato até 2025.

Lançado profissionalmente pelo Vasco, ele chegou a atuar pelo Atlético-MG antes de ser vendido ao futebol europeu, no ano passado, por 4,5 milhões de euros (mais de R$ 26 milhões no câmbio atual). Mas não conseguiu se firmar no clube, pelo qual atuou em apenas nove jogos – em oito, entrou no decorrer da partida, como reserva.

Renovação

Além das chegas, o movimentação no Parque Gigante inclui a permanência de nomes do elenco. Na semana passada, o Inter confirmou a prorrogação do contrato do atacante Caio Vidal até dezembro de 2023. Formado nas categorias de base, o jogador de 21 anos já vestiu a camisa colorada em 58 ocasiões.

A trajetória também é marcada por quatro gols. Ele integra o grupo principal desde 2020, quando estreou na vitória de 1 a 0 sobre o América-MG, em partida válida pela Copa do Brasil.

