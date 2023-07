Inter Inter encara o Bragantino neste domingo pela 16ª rodada do Brasileirão

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2023

Duelo será no estádio Nabi Abi Chedid, em São Paulo. (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

Os trabalhos do Inter visando ao jogo com o Red Bull Bragantino chegaram ao final nesse sábado, no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. O clube gaúcho encara o time paulista neste domingo (23), às 16h, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 16ª rodada do Brasileirão.

O último treino da equipe no CT foi com portões fechados. O treinador Eduardo Coudet realizou atividades físicas, técnicas e táticas no gramado. O comandante argentino terá o reforço do goleiro Sergio Rochet, que entrou no BID e está à disposição da comissão. Já Mauricio e Pedro Henrique seguem o trabalho de recuperação. Vitão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, ficou em Porto Alegre.

Fora de casa, o Colorado vai em busca de uma vitória para deixar a zona intermediária da tabela e começar a sonhar com uma vaga no G-6. Já o Massa Bruta mira uma vitória para se aproximar do G-4 do campeonato nacional.

O Inter soma 22 pontos na tabela e ocupa a décima primeira posição na classificação. Os anfitriões entram em campo com 24 pontos, na sétima colocação.

Retrospecto

As equipes já se enfrentaram em 15 oportunidades, com cinco vitórias dos gaúchos (33% dos pontos conquistados), sete empates (47% dos pontos desperdiçados) e três vitórias do Bragantino (20% dos pontos ganhos). Além disso, o Colorado marcou 23 gols (média de 1,53 por jogo), sofreu 13 (média de 0,87 por confronto) e possui saldo positivo de 10.

