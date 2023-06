Inter No Beira-Rio, Inter recebe o Vasco neste domingo pela décima rodada do Brasileirão

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2023

Duelo entre Inter e Vasco começa às 16h, no Beira-Rio. (Foto: João Batista/Inter)

O Inter já está pronto para entrar novamente em campo. Neste domingo (11), às 16h, o Colorado enfrenta o Vasco da Gama, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho está em 13º lugar com 11 pontos, mas busca reagir e conquistar a disputa neste domingo para subir na tabela de classificação.

Após perder quatro jogos consecutivos, o Inter venceu o Bahia em casa e empatou com o Santos fora.

Já o Cruz-Maltino é o penúltimo colocado com apenas seis pontos na tabela do Brasileirão. O clube está mergulhado em crise, não vence há oito rodadas e perdeu as últimas quatro partidas.

A preparação do Inter para a partida deste domingo chegou ao final na manhã de sábado (10) no CT Parque Gigante. O treinamento foi fechado para a imprensa e o treinador Mano Menezes comandou atividades táticas, ajustando o time que vai entrar em campo contra a equipe carioca.

O técnico colorado não poderá contar com o uruguaio Carlos de Pena, lesionado, o jogador ficará de fora cerca de quatro semanas. Além de Johnny, convocado para a Seleção dos Estados Unidos.

Após o duelo com o Vasco, que não acontece desde o Campeonato Brasileiro de 2020, a equipe terá uma parada de dez dias devido a Data FIFA, voltando a campo somente no dia 22 de junho.

