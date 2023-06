Inter Inter faz campanha de boas-vindas para o centroavante Enner Valencia

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2023

Ele assina contrato por três anos no Inter e chegará à Capital gaúcha no dia 26 quando será apresentado à torcida Foto: Fred Colorado/Divulgação SCI Ele assina contrato por três anos e chegará à Capital no dia 26, quando será apresentado à torcida. (Foto: Fred Colorado/Divulgação SCI) Foto: Fred Colorado/Divulgação SCI

O Inter anunciou na noite desta segunda-feira (12) a contratação do atacante Enner Valencia. Ele assina contrato por três anos e chegará à Capital gaúcha no dia 26 quando será apresentado à torcida. Valencia é capitão e maior artilheiro da história da seleção equatoriana com 38 gols. Tem no currículo seis gols em Copas do Mundo nos anos de 2014 e 2022.

Em suas primeiras horas como jogador do Inter, na cidade de Porto Alegre, através de campanhas do clube gaúcho, teve sua foto em diversos locais da cidade. A ação foi desenvolvida para reforçar a importância de um quadro social forte para o Colorado.

O novo camisa 13 do Inter teve sua chegada celebrada através de inserções de mídia espalhadas pelas ruas da Capital gaúcha. Além de pequenas postagens nas redes sociais antes do seu anúncio oficial.

Valencia é o terceiro maior artilheiro do continente europeu na atual temporada atrás apenas de Haaland e Mbappé e destaque da Seleção do Equador na última Copa do Mundo.

