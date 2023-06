Política Lula diz que “não precisa mais invadir terra” e prega reforma agrária “tranquila e pacífica”

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2023

Lula afirmou que cabe ao Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) fazer o levantamento de terras improdutivas no Brasil. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Após uma série de ocupações feitas pelo MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) em abril, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (13), que “não precisa mais invadir terra” no Brasil e pregou que a reforma agrária seja feita de maneira “tranquila e pacífica, sem guerra”.

Lula afirmou que cabe ao Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) fazer o levantamento de terras improdutivas no Brasil. A partir destas informações, o governo pretende fazer os assentamentos necessários para prosseguir com a reforma agrária.

“Eu disse para o Paulo Teixeira [ministro do Desenvolvimento Agrário] esses dias: não precisa mais invadir terra. Se quem faz o levantamento da terra improdutiva é o Incra, o Incra que comunique o governo quais são as propriedades improdutivas que existem em cada Estado brasileiro e, a partir daí, vamos discutir a ocupação dessa terra. É simples, não precisa ter barulho, não precisa ter guerra”, defendeu o presidente durante a live “Conversa com o Presidente”, transmitida na manhã desta terça-feira nas redes sociais, aos moldes da feita semanalmente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para divulgar medidas do governo.

Lula afirmou ainda que a população brasileira quer uma reforma agrária “tranquila e pacífica”. “É essa reforma agrária que vamos fazer no país. Não tem porque haver lutar, porque haver guerra”, disse o presidente.

Abril Vermelho

As ocupações do MST no chamado “Abril Vermelho” criaram desgaste para o governo federal. De um lado, a gestão se viu pressionada a não desagradar o movimento popular, base do Partidos dos Trabalhadores. De outro, precisou lidar com a insatisfação do agronegócio. As ocupações viraram alvo de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) na Câmara dos Deputados.

2023-06-13