Por Redação O Sul | 13 de junho de 2023

Todos os pacientes que receberam a medicação obtiveram a cura Foto: Cristine Rochol/PMPA Foto: Cristine Rochol/PMPA Foto: Cristine Rochol/PMPA

Porto Alegre é a primeira Capital do País a eliminar o vírus da hepatite C no sistema prisional. Em aproximadamente um ano, foram testadas pessoas privadas de liberdade em instituições como Penitenciária Feminina Madre Pelletier, Presídio Central e Cadeia Pública de Porto Alegre.

Aquelas com resultados positivos tiveram acesso a tratamento pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e acompanhamento das equipes. Todos os pacientes que receberam a medicação obtiveram a cura. A iniciativa integra o projeto Teste e Trate, da Secretaria Municipal de Saúde, no intuito de ampliar a testagem em públicos prioritários.

Realizada em parceria com quatro instituições penitenciárias, a ação intersetorial envolve os setores de saúde e segurança pública. O atendimento ficou a cargo da Coordenação de Atenção a Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV/Aids, Hepatites Virais e Tuberculose da SMS.

A equipe multiprofissional é composta por médico hepatologista, enfermeiros, bióloga e farmacêutico, com acompanhamento de agentes de segurança da Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários) e da Brigada Militar.

Porto Alegre é a Capital do País com maior taxa de detecção de hepatite C, segundo dados do Ministério da Saúde, com 51,1 casos por 100 mil habitantes em 2021. “Um dos grandes desafios mundiais é aumentar a taxa de diagnóstico e facilitar o acesso da população aos serviços de saúde”, afirma o hepatologista da Caist, Eduardo Emerim. De acordo com o médico, hoje a terapia é altamente eficaz e segura, com potencial de cura acima de 90%.

Público prioritário para testagem

Pessoas acima de 40 anos, portadores de diabetes e pessoas que tiveram exposição a sangue e derivados, seja por transfusão de sangue antes de 1993, hemodiálise, uso de drogas ou procedimentos estéticos como piercing e tatuagem, pessoas privadas de liberdade, pessoas que vivem com HIV, homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, trabalhadores do sexo, usuários de álcool e outras drogas e pessoas em situação de rua.

Vírus

A hepatite provocada pelo vírus C tem maior chance de se tornar crônica, caracterizando-se como um dos maiores problemas de saúde pública no Brasil e no mundo. Aumentar o número de pacientes em tratamento para eliminar as hepatites virais até 2030 está entre as metas da Capital no Plano Municipal de Saúde e no Plano de Enfrentamento à Doença, lançado em julho de 2021, no Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais.

A testagem rápida está disponível de segunda a sexta-feira para toda a população em 132 unidades de saúde e no Serviço de Atendimento Especializado Santa Marta, localizado na rua Capitão Montanha, 27, Centro Histórico.

