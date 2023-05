Inter Inter finaliza preparação para o duelo com o Bahia pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2023

Depois de vencer o Metropolitanos-VEN pela CONMEBOL Libertadores, o Inter vai em busca de três pontos na competição nacional Foto: Ricardo Duarte/Inter Depois de vencer o Metropolitanos-VEN pela CONMEBOL Libertadores, a equipe vai em busca de três pontos na competição nacional Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter se prepara para encarar o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. A preparação para a partida chegou ao final na manhã deste sábado (27), no CT Parque Gigante. Depois de vencer o Metropolitanos-VEN pela CONMEBOL Libertadores, a equipe vai em busca de três pontos na competição nacional.

O último treinamento antes de enfrentar os baianos foi de atividades técnicas e táticas no gramado do CT. A novidade no trabalho foi a presença do lateral Renê, que está liberado para a partida. Vitão, Mercado, Bustos, Mauricio e Gabriel seguem na fase de recuperação.

O Colorado conta com o apoio das arquibancadas do Gigante para voltar a vencer no Brasileirão. O duelo está marcado para as 16h deste domingo (28), no Beira-Rio, válido pela oitava rodada da competição.

