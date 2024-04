Inter Inter inicia semana de preparativos para o duelo em Brasília pelo Brasileirão Feminino

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2024

Inter busca vitória na sétima rodada do Brasileirão Feminino Foto: Juliana Zanatta/Internacional

Após empatar com o Flamengo no último domingo (21), as Gurias Coloradas tiveram o dia de segunda-feira (22) dedicado ao descanso regenerativo. Nesta terça-feira (23), a equipe se reapresentou no CT do Sesc para dar início à preparação para o duelo da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino.

A comissão técnica iniciou os trabalhos com exercícios de pré-ativação de força. No aquecimento, o grupo realizou exercícios em espaços menores, com estímulos de força, transferindo para pequenos jogos. Na segunda parte dos trabalhos, o técnico Jorge Barcellos comandou jogos reduzidos e duelos de 1 contra 1. A equipe complementou as atividades com trabalhos na academia.

As Gurias Coloradas retornaram aos trabalhos nesta quarta-feira (24). A partida contra o Real Brasília ocorre no próximo sábado (27), às 15h, no Estádio Defelê, na Capital Federal.

