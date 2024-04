Grêmio Renato Portaluppi destaca a vitória do Grêmio sobre o Estudiantes e projeta sequência da Libertadores

24 de abril de 2024

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O técnico Renato Portaluppi classificou a vitória do Grêmio por 1 a 0 como gigante sobre o Estudiantes com um jogador a menos, após Villasanti ser expulso da partida, na noite desta terça-feira (23) em La Plata.

“Essa vitória nos recoloca na briga por uma vaga na próxima fase da Libertadores. Voltamos para a briga”, disse o treinador em entrevista coletiva após o duelo.

Com o resultado, o Tricolor soma os três primeiros pontos na competição, um a menos que o Estudiantes, que vai à Arena no returno da chave. O Huachipato lidera o Grupo C e enfrenta o The Strongest no Chile, nesta quarta-feira (24).

“É muito complicado eles perderem aqui dentro. Hoje, mais uma vez, nossa equipe se superou e jogou muito bem”, enalteceu o ídolo gremista.

Os argentinos só perderam oito vezes como mandantes na Copa Libertadores. Renato ainda explicou as escolhas que o levaram a colocar os jovens Gustavo Nunes e Nathan Fernandes em campo mesmo com um a menos no time.

“Exploramos o contragolpe e conseguimos fazer o gol com um a menos. Aí, mantive a linha de quatro e uma linha de cinco. Ficou difícil para eles entrarem na nossa área”, finalizou o treinador.

