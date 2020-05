Inter Inter instala “estação” de desinfectação para os jogadores no CT Parque Gigante

Por Redação O Sul | 27 de Maio de 2020

Equipamento age na higienização de roupas dos jogadores antes dos treinos Foto: (Divulgação/S.C.Internacional) Foto: (Divulgação/S.C.Internacional)

Seguindo as orientações dos protocolos de saúde, o Inter trabalha para manter a segurança dos atletas em meio à pandemia do novo coronavírus. Já na quarta semana de treinos, o clube apresentou uma novidade no CT Parque Gigante: a instalação de uma estação de sanitização.

O equipamento foi instalado na entrada do Centro de Treinamentos, onde os atletas passarão antes do início dos trabalhos. O equipamento utiliza exclusivo desinfetante com ativo natural registrado junto a Anvisa, sem prejudicar a pele, atuando na eliminação de microrganismos críticos à saúde, que possam estar nas roupas, calçados ou acessórios.

O acionamento automático acontece por meio de um sensor, que produz uma névoa fina por alguns segundos, após a pessoa entrar na cabine. A iniciativa é uma parceria entre o Inter e a empresa BioSeta.

“É mais uma medida de precaução. Todos os jogadores passarão antes de fazer as avaliações cotidianas de temperatura e oximetria. É algo a mais para nos auxiliar, bom para termos uma segurança maior já que eles vêm de um ambiente externo”, ressaltou o médico do clube, Carlos Poisl.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

