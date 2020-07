Inter Inter observa negociação envolvendo Alex Santana, do Botafogo

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2020

Volante está sendo negociado com o Ludogorets, da Bulgária Foto: (Vítor Silva/Botafogo Foto: (Vítor Silva/Botafogo

Com dificuldades nas finanças, o Inter pode ser beneficiado financeiramente em uma possível transferência envolvendo Alex Santana. O volante, que atua no Botafogo, está em vias de ser negociado com o Ludogorets, da Bulgária. Os valores ainda estão sendo discutidos, mas o colorado detém 10% dos direitos.

A negociação já está em andamento e, inclusive, o volante ficou de fora da partida contra o Fluminense, pela semifinal da Taça Rio. Segundo o clube carioca, a ausência ficou por conta de um desconforto muscular.

O ex-Inter foi para o Rio de Janeiro em uma negociação que envolveu a troca por Rodrigo Lindoso, que atualmente defende a camisa colorada.

De acordo com informações, a transferência gira na casa de R$ 15 milhões.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

