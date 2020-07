Inter Promovido aos treinos profissionais do Inter, jovem Vinicius Tobias apresenta currículo

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Vinicius Tobias, 16 anos, lateral-direito de origem, mas que já atuou como meia e atacante. Esse é o cartaz da joia do Inter que passou a integrar os treinos do time profissional. Mesmo sem amostragem no principal, o garoto do Celeiro de Ases já desperta olhares do futebol europeu.

O lateral foi um dos três jovens promovidos aos trabalhos da equipe principal, na última semana, no CT Parque Gigante. Apesar da novidade, Vinicius Tobias já em um nome que gera expectativa pelo futuro. Atleta da Seleção Brasileira de base, o jovem destaca que mesmo com a pouca idade quer ser permanecer no principal, em meio a experiência de viver um sonho de menino.

“É uma experiência muito boa. É um sonho de qualquer criança, de poder jogar com quem eu jogava no vídeo game, D’Alessandro, Cuesta… então é um sonho de criança. Espero treinar forte e me manter no profissional”, declarou o jogador em entrevista aos canais oficiais do clube.

Recém-chegado, Vinicius também apresentou suas características ao comandante Eduardo Coudet e ao próprio torcedor: “Minhas características são de jogadas com velocidade, com boa fuga por dentro e fora do campo, e bom marcador.”

Aos 16 anos, o nome do lateral já chama a atenção. Conforme informações divulgadas pelo jornal espanhol Don Balón, o jovem já desperta o interesse do Real Madrid, da Espanha, e Bayern de Munique, da Alemanha. O lateral chegou ao clube em 2016 na categoria sub-12 e atualmente estava no sub-17. Já soma títulos estaduais e no final do ano passado foi campeão sul-americano com Seleção Brasileira no Paraguai, quando marcou gol na final do torneio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Inter