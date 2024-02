Inter Inter reencontra a torcida, atleta da base brilha e clube mantém a vice-liderança no Gauchão

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2024

Eduardo Coudet disse que "Lucca vem trabalhando bem".(Foto: Twitter/Internacional)

Nesse final de semana teve protagonismo do atleta da base do Inter, o atacante Lucca que durante a disputa contra o Caxias marcou os dois gols vitoriosos da partida, sendo um de bicicleta. A equipe somou mais três pontos na conta, totalizando dez e mantendo a vice-liderança no Campeonato Gaúcho. Depois da partida de sábado, o técnico Eduardo Coudet avaliou o desempenho da equipe e celebrou o reencontro com a torcida.

“Lucca vem trabalhando bem. Tem que se preparar para jogar 90 ou 5 minutos. A gente joga dessa maneira. Que bom que deu certo. Sinto que ele se preparou para isso”, disse o técnico sobre o desempenho do goleador de sábado no Beira-Rio. O jovem de 20 anos aproveitou a chance e brilhou no gramado de casa, mostrando que poder útil para a equipe nessa temporada. “Estive aqui em 2020 e falavam que eu não usava a base. Subiram 13 jogadores. Sempre falo que a bola não pede documento”, respondeu Coudet ao lembrar de críticas vividas em outra passagem pelo clube.

Coudet ainda salientou que não tem responsabilidade direta sobre a formação técnica dos atletas da base, mas que pode contribuir no projeto do clube. “O setor que devo cuidar é o principal. O que sei é que o clube tem um projeto de formação de jogadores. Vamos sempre ajudar no trabalho para formar melhores atletas.”

O técnico colorado também falou sobre a derrota para o Guarany. Disse que foi mais amarga pois não perdiam há alguns jogos. Mas que voltar a ganhar sobre o Caxias, no mesmo dia em que o clube reencontrou a torcida foi um passo importante para o Inter.

O próximo compromisso do Colorado é fora de casa, contra o Santa Cruz no Estádio dos Plátanos, na noite dessa quarta (7).

