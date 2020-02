Inter Inter revive cenário em busca da classificação e Beira-Rio se torna novo alicerce

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2020

Nova decisão ocorre na próxima quarta-feira Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Depois do 0 a 0 contra o Tolima, no jogo de ida na Colômbia, o Inter terá de buscar a classificação, nesta última fase da pré-Libertadores, em casa. O cenário que se repetiu contra a LaU, se torna o mesmo na próxima quarta-feira, no estádio Beira-Rio: só a vitória interessa.

Para a missão em seus domínios, o retrospecto recente se mostra a favor. Na disputa da segunda fase, o mesmo resultado ocorreu contra a Universidad de Chile, quando o time não saiu do 0 a 0 em Santiago e confirmou a classificação em Porto Alegre, ao vencer por 2 a 0.

Em busca do principal objetivo do ano, o estádio Beira-Rio se mostra como um novo alicerce. Na temporada de 2019, na disputa da competição continental, o time não perdeu nenhum dos cincos jogos no Beira-Rio – sendo 2 empates e 3 vitórias. Até as quartas de final, quando o time foi eliminado para o Flamengo, foram 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates e uma derrota.

Já na abertura de 2020, o torcedor colorado mostrou novamente o poder da decisão dentro de casa. Na estreia da pré-Libertadores, a vaga foi conquistada no estádio Beira-Rio. E, assim, como na fase passada, o objetivo é a vitória. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Em caso de empates com gols, a classificação para o Grupo E é dos colombianos.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

