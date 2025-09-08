Inter Inter se prepara para duelo decisivo contra o Palmeiras no Allianz Parque no Brasileirão

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

Yago Noal, destaque da base colorada, participa dos treinos com o grupo principal e pode pintar como novidade contra o Palmeiras Foto: Ricardo Duarte/Internacional Yago Noal, destaque da base colorada, participa dos treinos com o grupo principal e pode pintar como novidade contra o Palmeiras. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Inter iniciou nesta semana sua preparação para o confronto contra o Palmeiras, marcado para o próximo sábado (13), às 18h30min, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após dois dias de folga concedidos pela comissão técnica, o elenco se reapresentou no CT Parque Gigante com foco total no desafio fora de casa.

Com a pausa da Data Fifa, o Inter ganhou tempo raro para treinar com mais profundidade. A comissão técnica, liderada por Roger Machado, aproveita o período para corrigir erros, testar variações táticas e observar jovens talentos. Um dos destaques foi o meia-atacante Yago Noal, da base colorada, que impressionou pela intensidade nos treinos e pode ganhar minutos no duelo contra o Verdão.

O Colorado enfrenta o desafio de montar a equipe sem seis jogadores que não participaram do treino inicial. Quatro deles estão servindo suas seleções: Sergio Rochet (Uruguai), Alan Benítez (Paraguai), Enner Valencia (Equador) e Gustavo Prado (Brasil Sub-20). Já Alan Rodríguez e Rafael Borré realizaram trabalhos internos na academia, em controle de carga, mas não preocupam para o jogo.

O duelo contra o Palmeiras é visto como um teste de fogo. O Verdão, que também vive momento de afirmação, joga em casa e busca se consolidar entre os líderes. Já o Inter tenta retomar a consistência e subir na classificação. A partida promete ser equilibrada, com alto nível técnico e muita intensidade.

O Allianz Parque, palco do confronto, é conhecido pela pressão da torcida palmeirense e pelo gramado sintético que exige adaptação rápida dos visitantes. O Inter já enfrentou dificuldades nesse cenário em temporadas anteriores, mas aposta na experiência do elenco e no trabalho tático para surpreender.

