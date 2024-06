Inter Inter será mandante e visitante no Estádio Heriberto Hülse nesta semana, em Criciúma

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2024

Pela segunda vez, o estádio catarinense será sede de um jogo do Inter, já que o Beira-Rio ainda não tem condições de receber uma partida Foto: Criciúma E.C./Divulgação Pela segunda vez, o estádio catarinense será sede de um jogo do Inter, já que o Beira Rio ainda não tem condições de receber uma partida. (Foto: Criciúma E.C./Divulgação) Foto: Criciúma E.C./Divulgação

Em cinco dias, o estádio Heriberto Hülse, na cidade de Criciúma, em Santa Catarina, receberá o Inter duas vezes, como mandante e visitante pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (26), o Colorado manda o jogo contra o Atlético-MG, pela 12ª rodada da competição nacional, às 21h30min (de Brasília). Já no domingo (30), às 18h30min, a equipe gaúcha visita o Criciúma, pela 13ª rodada.

Essa é a segunda vez que o estádio catarinense será sede de um jogo do Inter, já que o Beira-Rio ainda não tem condições de receber uma partida por conta das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio. No dia 13 de junho, o time de Eduardo Coudet empatou em 0 a 0 contra o São Paulo, no Hülse.

Jogos do Inter no Heriberto Hülse em junho:

13/06 – Internacional x São Paulo – 8ª rodada

– Internacional x São Paulo – 8ª rodada 26/06 – Internacional x Atlético-MG – 12ª rodada

– Internacional x Atlético-MG – 12ª rodada 30/06 – Criciúma x Internacional – 13ª rodada No dia 10 de julho, o Inter enfrenta o Juventude no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida foi confirmada para acontecer no Beira-Rio. Antes disso, o Inter tem um confronto contra o Vasco, ainda sem local confirmado.

